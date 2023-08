V Baselitzovi sobi v Dresdnu ponovno umetnikova dela

Dresden, 21. avgusta - Dela nemškega umetnika Georga Baselitza so osem let po pomembni razpravi ob zakonu o varstvu kulturne dediščine v Nemčiji ponovno na ogled v Albertinumu v Dresdnu. Razstavljena so v sobi, posvečeni umetniku, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala direktorica Hilke Wagner. So iz vseh umetnikovih ustvarjalnih obdobij.