Vlada in sindikati javnega sektorja po enomesečnem premoru nadaljujejo pogajanja

Ljubljana, 21. avgusta - Vlada in sindikati javnega sektorja bodo po enomesečnem poletnem premoru danes znova sedli za skupno mizo in se dogovorili o nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da bodo spregovorili tudi o aktualnih razmerah v državi po poletnih ujmah in vplivu njihovih posledic na pogajanja.