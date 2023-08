Na Hrvaškem zaradi posedovanja mamil sankcioniran tudi Slovenec

Reka, 18. avgusta - Zaradi posedovanja manjših količin mamil so v primorsko-goranski županiji v zadnjem tednu dni ukrepali proti 12 osebam, med njimi tudi proti slovenskemu državljanu, je danes sporočila hrvaška policija. Z manjšo količino mamil so jih dobili na otoku Lošinj, v Crikvenici, Opatiji, na Reki in v Gorskem kotarju.