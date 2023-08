V Ajdovščini se začenja Mednarodni festival akvarela Castra 2023

Ajdovščina, 26. avgusta - S podelitvijo nagrad najboljšim in odprtjem razstave v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini se začenja letošnji Mednarodni festival akvarela Castra 2023. Žirija festivala je pregledala vsa prispela dela in podelila nagrade oziroma diplome. Vsi nagrajeni akvareli bodo na ogled do 7. oktobra.