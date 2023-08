Pregled - svet, 18. 8. (petek)

SALZBURG - Nemški nadzor na notranji schengenski meji z Avstrijo je nujen, je na svojem prvem uradnem obisku v Avstriji poudaril nemški kancler Olaf Scholz. Izpostavil je podporo Nemčije širitvi schengenskega območja na Bolgarijo in Romunijo, čemur pa avstrijski kancler Karl Nehammer kljub pogovorom z nemškim kolegom še vedno nasprotuje. V pogovoru pa sta se strinjala o potrebi po učinkoviti zaščiti zunanjih meja EU.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v predsedniškem letovišču Camp David na prvem tristranskem vrhu sprejel predsednika Južne Koreje Yoon Suk-yeola in japonskega premierja Fumia Kishido. Pričakovati je, da bodo napovedali tesnejše sodelovanje na varnostnem in gospodarskem področju. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je napovedal, da bodo postavili temelje za globoko, trdno in trajno tristransko partnerstvo.

WASHINGTON - Danska in Nizozemska lahko Ukrajini izročita svoja vojaška letala F-16, vendar šele potem, ko se bodo za upravljanje z njimi izurili ukrajinski piloti, je sporočil ameriški State Department. Urjenje bodo začeli še ta mesec, kdaj ga bodo končali, pa ni znano. Ker so letala F-16 ameriška, jih ameriške zaveznice v Natu Ukrajini ne morejo poslati brez zelene luči Washingtona. Ukrajina sicer zanje prosi skoraj od začetka ruske invazije.

MOSKVA - Ruske sile so minulo noč nad Moskvo in Črnim morjem sestrelile ukrajinska brezpilotna letala, so sporočile ruske oblasti. Razbitine brezpilotnega letala so med drugim padle na moskovski razstavni center. V Kijevu navedb Moskve še niso komentirali.

ISTANBUL - Prek novega ukrajinskega črnomorskega koridorja je iz Odese v Istanbul prispela prva tovorna ladja. Nemška ladja Joseph Schulte, ki pluje pod zastavo Hongkonga, je tako postala prva civilna ladja, ki je prečkala Črno morje od ruskega odstopa od sporazuma o izvozu žita sredi julija.

VILNIUS/MINSK - Litva je zaprla dva od skupno šestih mejnih prehodov na skoraj 680 kilometrov dolgi meji z Belorusijo. Ostali štirje mejni prehodi ostajajo odprti. To je storila zaradi skrbi ob prisotnosti pripadnikov ruske najemniške vojaške skupine Wagner v Belorusiji.

MOSKVA - Rusija je uvedla sankcije proti glavnemu tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča Karimu Khanu, ki je marca izdal nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ter britanskim ministrom in nekaterim novinarjem medijev BBC, The Guardian in Daily Telegraph, ki ostro nasprotujejo ruski invaziji na Ukrajino.

DUNAJ - Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz je obtožen krivega pričanja v aferi Ibiza, je sporočilo avstrijsko tožilstvo za gospodarstvo in korupcijo. Proces proti njemu se bo na deželnem kazenskem sodišču na Dunaju začel 18. oktobra, sodbo je pričakovati 23. oktobra. Obtožnica se nanaša na izjave, ki jih je Kurz dal preiskovalni komisiji, ki jo je ustanovil parlament, da bi preučila afero Ibiza. Kurz je očitke v zvezi s tem znova zanikal.

SKOPJE - Makedonski parlament je začel razpravo o vključitvi bolgarske etnične manjšine v ustavo, kar bi Severni Makedoniji odprlo pot za nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU. Za potrditev bi bila potrebna dvotretjinska večina 80 poslancev, vendar opozicija sprememb "pod bolgarskim diktatom" ne podpira in zato verjetno ne bodo sprejete.

NIKOZIJA/BRUSELJ - Misija Združenih narodov na Cipru je turške sile na otoku obtožila, da so napadle modre čelade, potem ko so ti poskušali preprečiti nedovoljena gradbena dela v bližini etnično mešane vasi Pyla na območju pod nadzorom ZN. Ciprska vlada je napad obsodila, kot tudi EU, Velika Britanija in ZDA.

MOSKVA/PEKING - Ruske in kitajske vojaške ladje izvajajo skupne patrulje v Tihem oceanu, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Pojasnilo je, da te vključujejo usposabljanje za reševanje na morju, vaje za preprečevanje zračnih napadov ter dopolnjevanje zalog goriva in prenos tovora na poti.

BRUSELJ - Skladišča plina v EU so po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU dosegla 90-odstotno napolnjenost. To pomeni, da je napolnjenost skladišč več kot dva meseca pred rokom presegla osnovni cilj uredbe EU o skladiščenju plina. Evropska komisija je poudarila, da to kaže, da je EU dobro pripravljena na zimo in da bo to pripomoglo k nadaljnji stabilizaciji trgov v prihodnjih mesecih.

LUXEMBOURG - Letna stopnja inflacije v območju evra je tudi po drugi oceni evropskega statističnega urada Eurostat dosegla 5,3 odstotka. Junija je bila 5,5-odstotna. Inflacija v EU je bila julija 6,1-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot junija.

HONOLULU - Vodja havajske agencije za posredovanje v izrednih razmerah Herman Andaya je v četrtek odstopil, potem ko se je soočil s kritikami, ker ob katastrofalnih požarih na havajskem otoku Maui niso vključili opozorilnih siren. Andaya je kot razlog za odstop navedel zdravstvene težave. V požarih je umrlo več kot sto ljudi, več sto pa jih še vedno pogrešajo.

OTTAWA - Na severu Kanade so zaradi grozečih gozdnih požarov v četrtek začeli evakuacijo vseh prebivalce mesta Yellowknife, kjer živi 20.000 ljudi. V četrtek je po celotni Kanadi še vedno gorelo več kot 1000 požarov, od tega približno 230 zgolj na Severozahodnih ozemljih.

NEW YORK - Kitajski nepremičninski velikan Evergrande, katerega kriza je konec leta 2021 zamajala kitajske in svetovne finančne trge, je v četrtek v ZDA zaprosil za zaščito pred upniki. S tem želi pospešiti postopek prestrukturiranja. Družba je namreč globoko zadolžena, a se želi še letos izviti iz dolgov.

MANCHESTER - Britansko medicinsko sestro Lucy Letby je sodišče spoznalo za krivo umora sedmih novorojenčkov in poskusa umora še šestih drugih na oddelku za neonatologijo v bolnišnici v Chestru. Bolnim ali prezgodaj rojenim novorojenčkom je med drugim vbrizgavala zrak, jih prekomerno hranila z mlekom in jih zastrupljala z inzulinom. To je storila med junijem 2015 in julijem 2016. Britanska vlada je odredila neodvisno preiskavo okoliščin njenih zločinov.