Tri poškodovane mostove na Kamniški Bistrici bodo začasno nadomestili montažni

Domžale/Kamnik, 18. avgusta - Tri mostove na državnih cestah prek Kamniške Bistrice, ki so bili hudo poškodovani v vremenski ujmi, bodo v nekaj tednih začasno nadomestili montažni. Kot so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, bo promet na mostovih v Domžalah in Dolu stekel do konca avgusta, v Zgornjih Stranjah pa predvidoma v začetku septembra.