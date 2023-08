Popoldan judoistke v Zagrebu trikrat za bron

Zagreb, 18. avgusta - Slovensko judoistke so odlično odprle tekmo za veliko nagrado v Zagrebu. Popoldan se bodo Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, Anja Štangar v kategoriji do 52 kg in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg borile za bron. David Štarkel je v kategoriji do 60 kg izpadel v osmini finala.