Trgovine bodo skladno z odredbo lahko odprte le še to nedeljo

Ljubljana, 18. avgusta - Trgovine bodo skladno z odredbo poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana, ki omogoča odprtje prodajaln z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo ob nedeljah in praznikih, lahko odprte le še to nedeljo. Odredba je bila namreč danes preklicana, preklic pa začne veljati v ponedeljek, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.