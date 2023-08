Iz mesta Yellowknife na severu Kanade zaradi požarov evakuirali na tisoče ljudi

Ottawa, 18. avgusta - Na severu Kanade so oblasti v četrtek in danes zaradi grozečih gozdnih požarov ukazale evakuacijo vseh prebivalcev mesta Yellowknife, največjega kraja v kanadskih Severozahodnih teritorijih, kjer živi približno 20.000 ljudi. Konvoji avtomobilov so se po edini odprti avtocesti pomikali proti jugu, vrstijo se tudi evakuacijski poleti.