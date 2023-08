Prenova ribiškega pristanišča v Izoli končana

Izola, 18. avgusta - Izolsko ribiško pristanišče je v celoti prenovljeno. Potem ko so lani predali namenu severni del, so danes obeležili konec obnove južnega dela. Ob sanaciji obalnega zidu in ureditvi ribiške infrastrukture so tudi razširili Sončno nabrežje. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 3,8 milijona evrov, 2,2 milijona evrov je evropskih sredstev.