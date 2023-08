Prvi biološki bazen na Hrvaškem v enem letu privabil 20.000 ljudi

Bjelovar, 18. avgusta - V hrvaškem mestu Čazma vzhodno od Zagreba so pred enim letom zgradili prvi in doslej edini biološki bazen na Hrvaškem, ki se čisti z rastlinami in mikroorganizmi. Kopališče je od tedaj obiskalo že več kot 20.000 ljudi, so sporočili iz hrvaške turistične skupnosti.