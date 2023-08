Petrol bo do konca leta s sončnimi elektrarnami opremil 102 prodajni mesti

Ljubljana, 18. avgusta - Skupina Petrol je v sklopu projekta Petrol Green v teh dneh zagnala prvi dve sončni elektrarni na strehah svojih prodajnih mest, do konca leta naj bi bile sončne elektrarne nameščene na 102 prodajnih mestih. V Petrolu želijo do konca prihodnjega leta s trajnostnimi viri energije opremiti vsa za to ustrezna prodajna mesta v Sloveniji.