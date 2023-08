Sindikat kritičen do trgovcev, ki poplave izkoriščajo za kovanje dobičkov

Ljubljana, 18. avgusta - Sindikat delavcev trgovine poziva k omejitvi krajevne in časovne veljavnosti odloka za možnost odprtja prodajaln ob nedeljah, ki so ga pristojni izdali zaradi katastrofalnih poplav v začetku meseca. Kritični so do tistih trgovcev, ki katastrofo izkoriščajo za kovanje dobičkov. Z ministrstva so medtem sporočili, da bo odlok preklican v ponedeljek.