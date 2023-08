Predsedniki parlamentarnih strank pretresli ukrepe za interventno pomoč po poplavah

Ljubljana, 18. avgusta - Predsedniki parlamentarnih strank so na srečanju, ki so ga ocenili kot konstruktivnega, izmenjali poglede o predlogih ukrepov, ki bi jih uvrstili v interventni zakon za sanacijo poplav. Med danes omenjenimi ukrepi so solidarnostne delovne sobote, izdaja državnih obveznic in subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme.