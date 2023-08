Obilne padavine napolnile tudi Cerkniško jezero

Cerknica, 18. avgusta - Letošnje katastrofalne poplave so občini Cerknica prizanesle, vendar pa ima Cerkniško jezero kljub temu neobičajno visok vodostaj. Prejšnji četrtek je bila gladina vode pri merilni postaji Dolenje Jezero visoka 402 centimetra, lani ob tem času pa je bilo to presihajoče jezero povsem brez vode, so sporočili iz Notranjskega regijskega parka.