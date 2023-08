Ljubljanska borza dopoldne v rdečem

Ljubljana, 18. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,29 odstotka. Najbolj so ga navzdol potisnile delnice NLB, ki so ob 360.000 evrov prometa izgubile 4,23 odstotka. V prvi kotaciji so se pocenile še delnice Pozavarovalnice Sava, a je bil promet z njimi precej skromnejši.