V Pragi odpovedali jesenski koncert Ane Netrebko zaradi Ukrajine

Praga, 18. avgusta - V Pragi so odpovedali oktobrski koncert ruske sopranistke Ane Netrebko zaradi vojaške invazije njene države na Ukrajino, so v četrtek potrdili tako organizatorji koncerta kot njena agentura. Njena podpora ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je privedla do odpovedi več njenih koncertov po svetu. V češki prestolnici bi morala nastopiti 16. oktobra.