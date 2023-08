Svetovni dan humanitarnosti letos v znamenju 20. obletnice napada na urad ZN v Bagdadu

New York/Bruselj, 19. avgusta - Danes obeležujemo dan humanitarnosti, posvečen humanitarnim delavcem, ki kljub ogrožanju svojih življenj pomagajo drugim. V ZN so ga razglasili v spomin na napad na urad ZN v Bagdadu, v katerem je bilo ubitih 22 humanitarcev. Svet se tako danes spominja tega dogodka izpred 20 let, medtem ko bo v Sloveniji minil v znamenju pomoči prizadetim v ujmi.