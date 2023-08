Ponovno odprta tudi pošta v Črni, dostava ponekod še v omejenem obsegu

Črna na Koroškem, 18. avgusta - Po odpravi posledic poplav je Pošta Slovenije danes znova odprla tudi poslovalnico v Črni na Koroškem. Tako zdaj vse pošte na Koroškem in Savinjskem poslujejo, se pa zaradi prekinjenih cestnih povezav oz. nedostopnosti nekaterih lokacij dostava ponekod na Koroškem in Savinjskem še ne izvaja v celoti, so sporočili iz Pošte Slovenija.