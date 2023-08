Na gradu Rajhenburg danes srednjeveški dan z različnimi delavnicami in prikazi

Brestanica, 19. avgusta - Na gradu Rajhenburg pri Brestanici popoldne pripravljajo srednjeveški dan, namenjen odkrivanju srednjeveške kulture in zgodovine preko najrazličnejših delavnic in kulturnega programa. Med drugim pripravljajo prikaz srednjeveških oblačil in orožja, plesov in kulinarike. Otroci bodo lahko jezdili konja in se preizkusili v različnih spretnostih.