Primorske novice o dogajanju od uničujočih poplav (18. 8.)

Koper, 17. avgusta - Jana Krebelj v komentarju Novi mostovi piše o dogajanju v dveh tednih od uničujočih poplav. Avtorica meni, da je država pokazala veliko mero razumevanja in odgovornosti do prizadetih ljudi, ko jim je prek Civilne zaščite zagotovila tudi psihološko pomoč, in da nedavna naravna katastrofa terja nov način bivanja, kar mora povsod postati prioriteta.