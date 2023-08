Večer o menjavi vodstva RTV Slovenija (18. 8.)

Maribor, 17. avgusta - Blaž Petkovič v komentarju Skrajni čas piše o menjavi vodstva RTV Slovenija. Avtor meni, da je škoda, ki jo je povzročilo zdaj že nekdanje vodstvo z Urošem Urbanijo na čelu, enormna in da sta o tem, kaj je prineslo ukinjanje oddaj in vzpostavljanje paralelnega informativnega programa, jasno pokazali gledanost in obiskanost spletne strani.