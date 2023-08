Škof Saje in nadškof Cvikl obiskala ob poplavah prizadete kraje na Koroškem

Ravne na Koroškem, 17. avgusta - Mariborski nadškof metropolit in predsednik Slovenske karitas Alojzij Cvikl ter novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje sta skupaj s sodelavci mariborske Karitas obiskala ob katastrofalnih poplavah prizadete kraje na Koroškem, so zapisali na spletni strani SŠK.