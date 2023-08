Nato širi svojo misijo v Iraku

Bruselj, 17. avgusta - Zveza Nato širi svojo misijo za podporo varnostnim silam v Iraku, so danes sporočili s sedeža zavezništva v Bruslju. To pomeni, da bodo pripadniki misije v prihodnje poleg usposabljanja iraških sil tudi svetovali notranjemu ministrstvu v Bagdadu in vodstvu policije, je razvidno iz sporočila na spletni strani zavezništva.