Taborniki so organizirano odpravljali posledice poplav

Ljubljana, 17. avgusta - Tudi taborniki so aktivno sodelovali pri odpravljanju posledic poplav. Najprej so se odzvali v svojih lokalnih skupnostih kot prostovoljci za pomoč pri čiščenju in sanaciji. Zatem so se vključili tudi v odprave na Koroško. Od 5. avgusta do torka je po državi pomagalo več kot 700 tabornikov, ki so skupno opravili več kot 7000 prostovoljskih ur.