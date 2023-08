Novoodkrita vrsta kače v Peruju dobila ime po Harrisonu Fordu

Lima, 17. avgusta - Znanstveniki v Peruju so odkrili novo vrsto kače, ki so jo poimenovali po filmskem zvezdniku Harrisonu Fordu. Za to potezo so se odločili, ker je 81-letni ameriški igralec aktiven pri okoljskih vprašanjih in podpira ohranjanje živalskih vrst, poroča francoska tiskovna agencija AFP.