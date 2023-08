Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto, nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, v soboto zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkim vzhodnikom k nam priteka dokaj topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.