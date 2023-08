Nemška in španska vojska končali humanitarno misijo v Sloveniji

Ljubljana, 17. avgusta - Helikopterske posadke nemške in španske vojske so danes zaključile svojo humanitarno misijo v Sloveniji ob poplavah, je sporočila Slovenska vojska (SV). Ocenila je, da so posadke svoje delo opravile z odliko. Češka vojska je medtem sporočila, da bodo češki inženirji skupaj s slovenskimi v prihodnje postavili več zasilnih vojaških mostov.