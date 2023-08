Kmalu promet po Mežiški dolini za vsa vozila, v Mežici voda iz pip pitna

Mežica/Dravograd, 17. avgusta - Po skoraj dveh tednih bodo predvidoma še danes odprli odsek ceste od Poljane do Mežice, so za STA potrdili pri Voc Celje. S tem bo za ves promet vnovič v celoti prevozna cesta po Mežiški dolini, a je zaradi številnih poškodb na njej precej prometne signalizacije. Medtem so iz Mežice sporočili, da vode ni več treba prekuhavati.