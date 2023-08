Slovenska vojska ob poplavah prepeljala 500 oseb in 150 ton tovora

Ljubljana, 17. avgusta - Pri pomoči v poplavah in sanaciji posledici je aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska (SV). Do sedaj je naletela več kot 210 ur, prepeljala 500 oseb in 150 ton tovora. Z delovnimi stroji, mehanizacijo in kamioni je opravila okoli 17.000 obratovalnih ur, so aktivnosti povzeli na spletni strani SV.