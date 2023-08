Ministrstvo potnikom na Tenerife svetuje dodatno previdnost zaradi požara

Madrid/Ljubljana, 17. avgusta - Gozdni požar, ki je v torek zvečer izbruhnil na severovzhodu španskega otoka Tenerife, se še naprej širi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom na območju in tistim, ki tja potujejo, svetujejo dodatno previdnost.