Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP z dvoodstotnim padcem

Ljubljana, 17. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju zabeležil 2,07-odstotni padec in trgovanje končal pri vrednosti 1181,88 točke. Daleč najbolj prometne so bile delnice Krke, s katerimi so vlagatelji sklenili za več kot 1,1 milijona evrov poslov. Delnice Petrola so izgubile skoraj štiri odstotke.