Anhovski Salonit bo prizadetim v poplavah doniral četrt milijona evrov

Anhovo, 17. avgusta - Družba Salonit Anhovo bo štirim organizacijam donirala 250.000 evrov za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah, in sicer Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski Karitas in Gasilski zvezi Slovenije. Znesek bodo razdelili na štiri enake dele, so danes sporočili iz Salonita Anhovo.