Nedavne ujme uničile ali poškodovale tudi ateljeje več umetnikom

Ljubljana, 17. avgusta - Vremenske ujme, ki so nedavno prizadele Slovenijo, so terjale svoj davek tudi v svetu umetnosti - voda je zalila ateljeje in depoje več umetnikom. Na nastalo situacijo so se že odzvali v ZDSLU, kjer so umetnikom ponudili pomoč. Med umetniki, ki jim je voda zalila prostore, sta tudi Irena Gayatri Horvat in Lojze Kalinšek iz Spodnjega Brnika.