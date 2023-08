Objavljena pravila za izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v prehodnem obdobju

Bruselj, 17. avgusta - Evropska komisija je danes sprejela pravila, ki urejajo izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) v prehodnem obdobju, ki se bo začelo 1. oktobra letos in trajalo do konca leta 2025. Pravila med drugim določajo prehodne obveznosti poročanja za uvoznike blaga v EU, so sporočili iz Bruslja.