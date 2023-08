V Zrečah veliko škode po sredini nevihti

Zreče, 17. avgusta - Nevihta z nalivi, zaradi katerih so v sredo popoldne hitro narasli vodotoki, je v občini Zreče po besedah župana Borisa Podvršnika povzročila veliko škodo. Poškodovanih je bilo več cest, poplavljeni so bili štirje objekti, iz dveh hiš so se morali prebivalci zaradi nevarnosti plazov izseliti. Nekaj težav je bilo tudi v sosednji občini Vitanje.