Začenja se jubilejni 20. Jazz Kamp Kranj

Kranj, 17. avgusta - S koncertom zasedbe Wiener Choro Ensemble se bo drevi ob 20. uri na Pungertu v Kranju začel tradicionalni, že 20. Jazz Kamp Kranj. V raznolikem festivalskem programu, ki temelji na jazzovski improvizaciji, se bodo do 27. avgusta zvrstili številni jazz in pop glasbeniki iz Slovenije in tujine.