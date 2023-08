Po požaru v hotelu v Rimskih Toplicah šest oseb v bolnišnici

Rimske Toplice, 17. avgusta - V Rimskih Toplicah je v sredo zvečer, nekaj po 21.30, zagorela savna v hotelski sobi. Hotelske goste so evakuirali, šest oseb pa so zaradi vdihavanja dimnih plinov prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije. Vsi so bili iz bolnišnice odpuščeni danes zjutraj, so pojasnili v Rimskih Termah.