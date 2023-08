Vseh deset hospitaliziranih po nesreči v Črni že odpustili iz bolnišnic

Ljubljana/Črna na Koroškem, 17. avgusta - Vseh deset vojakov in gasilcev, ki so jih zaradi izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu v Črni na Koroškem v sredo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnice, so od tam že odpustili. Ponoči štiri, tekom današnjega dne pa še šest, so za STA pojasnili pri Slovenski vojski (SV).