Na Dunaju hibridna gledališka predstava vabi na potovanje v Orlandov svet

Dunaj, 25. avgusta - Na ulicah dunajskega mestnega središča bo danes premiera nove hibridne gledališke predstave The Orlando Project, ki prinaša revolucionarni preplet gledališča in obogatene resničnosti. Občinstvo se bo podalo na pot po stopinjah Orlanda, protagonista istoimenskega romana Virginie Woolf. Predstava je na sporedu do 3. septembra.