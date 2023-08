Vlada v upravni odbor Pedagoškega inštituta namesto Stojana Sorčana imenovala Tomaža Boha

Ljubljana, 17. avgusta - Vlada je na dopisni seji razrešila člana upravnega odbora Pedagoškega inštituta Stojana Sorčana in na njegovo mesto na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, do izteka mandata imenovala Tomaža Boha. Obenem je sprejela strategijo in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture do leta 2030.