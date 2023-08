Burger King v Indiji zaradi visokih cen iz svojih jedi umaknil paradižnik

New Delhi, 17. avgusta - Visoke cene so ameriško verigo s hitro prehrano Burger King prisilile, da je v Indiji iz svojih jedi umaknila paradižnik. Podoben ukrep sta julija sprejeli že verigi s hitro prehrano McDonald's in Subway, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Paradižnik sicer velja za nepogrešljiv del indijske kuhinje.