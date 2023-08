Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 17. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več uredb in stališč, med drugim s področja podpore za širokopasovno infrastrukturo in izkoriščanja tehničnega kamna - dolomita. Odločila je tudi o obsegu izdaje zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra in o videzu spominskega kovanca ob 250-letnici NUK.