V Indiji poteka prvi vrh WHO o tradicionalni medicini

New Delhi, 17. avgusta - V Indiji se je danes začel prvi vrh Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o tradicionalni medicini, na katerem si bo WHO med drugim prizadeval zbrati dokaze in podatke, ki bi omogočili varno uporabo tovrstnih metod zdravljenja. Z varno uporabo tradicionalne medicine bi lahko odpravili tudi vrzeli pri dostopu do zdravstvenega varstva po svetu.