Podoba ledenega moža Ötzija drugačna od dosedanjih ugotovitev

Bolzano, 17. avgusta - Znameniti ledeni mož Ötzi, ki je živel pred 5300 leti, je glede na nove ugotovitve nemških znanstvenikov verjetno imel temno polt, temne oči in plešo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je v nasprotju s prejšnjimi rekonstrukcijami njegove podobe, ki prikazujejo poraščenega moškega svetle polti in s svetlimi očmi.