Na mladinskem filmskem taboru v Novi Gorici nastaja šest filmov

Nova Gorica, 17. avgusta - V Novi Gorici v teh dneh poteka 12. Mednarodni mladinski filmski tabor. Mladi so tokrat navdih za ustvarjanje iskali v sloganu Svoboda prostora in tako poskušali najti skupen jezik filma in arhitekture. Tako se na letošnjem filmskem taboru pridružujejo programu Ravnikarjevega leta v Ravnikarjevem mestu.