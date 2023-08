Ljubljanska borza dopoldne v minusu

Ljubljana, 17. avgusta - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne potekalo v negativnem vzdušju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 1,41 odstotka, največje padce med blue chipi, prek dvoodstotne, pa so utrpele delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Slednje so bile vnovič tudi najbolj prometne, lastnika jih je zamenjalo za prek 600.000 evrov.