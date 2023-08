Letni kino na Kongresnem trgu bo ponudil štiri filmske klasike

Ljubljana, 21. avgusta - Na Kongresnem trgu bodo nocoj odprli letni kino, ki bo do četrtka vabil na ogled štirih filmskih klasik. Sredin večer bo posvečen obeleževanju treh obletnic, ki so povezane z organizatorjem, ljubljanskim Kinodvorom - stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in petnajstletnico mestnega kina.