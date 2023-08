ZDA naj bi odobrile prodajo izraelskega sistema zračne obrambe Nemčiji

Tel Aviv, 17. avgusta - ZDA so odobrile prodajo izraelskega sistema zračne obrambe arrow 3 Nemčiji, so danes sporočile izraelske oblasti in dodale, da je Washington s tem odprl pot za sklenitev največjega orožarskega posla v zgodovini države, ki bo vreden približno 3,5 milijarde dolarjev. Pogodbo o nakupu sistema arrow 3 naj bi Izrael in Nemčija podpisala do konca leta.