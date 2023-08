V Črnomlju zvečer začenjajo festival glasbe, kulture, športa in kulinarike Črnfest

Črnomelj, 17. avgusta - V Črnomlju bodo s koncertom alternativne izvajalke Astrid začeli tradicionalni poletni festival Črnfest, ki bo v glavnini potekal v tamkajšnjem grajskem atriju. Vse do 26. avgusta se bo zvrstilo veliko dogodkov. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike ter mu dodali geslo Dobro za vse.